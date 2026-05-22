星野リゾートが展開する日帰り温泉「星野温泉 トンボの湯」(長野県・軽井沢町)は7月1日より、「トンボの足水浴」を開催する。新設された足水桶1886年にカナダ人宣教師のA.C.ショーがその清涼さを「屋根のない病院」と称えて以来、軽井沢は皇族や文豪に愛される日本を代表する避暑地としての地位を築いてきた。標高約1,000mに位置するこの地は、盛夏の平均気温が22.7℃という清涼な気候に恵まれている。軽井沢星野エリアでは、隣接