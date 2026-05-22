いま服を買うなら、即戦力になりつつ夏コーデでも活躍するアイテムを選びたいところ。そこで今回は、薄手のトップスにプラスワンするだけでおしゃれ度高まる「ストライプキャミ」を【しまむら】からピックアップしました。990円（税込）とプチプラで、しまラーが絶賛するのも納得の一枚を、ぜひワードローブに加えてみて。 ストライプキャミで季節感高まる装いに 【しまむら】「ストライプイレ