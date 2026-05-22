敵地パドレス戦で異次元の活躍米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は、20日（日本時間21日）の敵地パドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、初回に8号となる先頭打者本塁打を放ち、4打数1安打1打点。投げては5回88球で3安打4奪三振無失点とし、チームの4-0勝利に貢献した。米記者は二刀流としてメジャーNo.1になった記録を伝えている。初回先頭の大谷は、相手先発バスケスの初球95.5マイル（約153.7キロ）の高めフォーシ