職場での人間関係に悩むことは誰でもありますが、ときには価値観の違いが大きなトラブルに発展することも。今回ご紹介するのは、筆者の知人Aさんが体験した出来事です。無断でスマホを操作するなど、信じられない行動を取る同僚Hに限界を迎えた瞬間。周囲の対応から見えた“本当の強さ”について考えさせられる体験談です。 距離を置きたくなった理由 知人の看護師Aさんから聞いた話です。 彼女は、夫の元同僚の奥さんであ