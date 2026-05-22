フォトウォークイベント(ナイスタウンHPより） 「婚活」でなく、友達作りや恋愛から始めたい若い世代が対象です。香川県が、趣味や体験をきっかけに自然と人とつながれる交流イベント・SetoChill（せとちる。）を2026度に7回シリーズで開催します。 イベントのテーマは「珈琲セミナー」「たき火交流」「ゆる運動会」「食イベント」など。 1回目のイベントを2026年6月28日、高松市で開催します