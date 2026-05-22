米国サンディエゴ在住の女優武田久美子（57）が21日、インスタグラムを更新。黒ドレス姿の母娘ショットを公開した。武田は「gianniversaceの旧邸宅レストランに行って来ました」と報告。「娘から贈られた新しいlouisvuittonを持って、彼女のドレスを借りて」とつづり、長女のソフィアさんと黒いドレス姿で食事をする様子などを公開した。そして「90’sはVersaceばかり着ていた私。この場所はまるでミュージアムのようで、次に来る