歌舞伎俳優市川團十郎（48）が21日、インスタグラムを更新。長女の市川ぼたん（14）が撮影したハーフパンツ姿に反響が寄せられている。團十郎は「麗禾からの世界、2枚目を撮ってる時に麗禾キシンが撮ってました」と、長女市川ぼたんが撮影した、木漏れ日の写真を撮る團十郎の後ろ姿を公開した。そして「3枚目は三枚目の私です。二枚目とは良い男の事三枚目とは歌舞伎用語で愛嬌のある男道化役軽妙な色男愛嬌のある男みたいな