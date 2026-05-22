タレント榊原郁恵（67）が21日、インスタグラムを更新。日本テレビ系「ヒルナンデス！」のオフショットを公開した。榊原は「今日もヒルナンデスでした」と報告し、「ヒルナンデス！」セットでの笑顔ショットを披露した。そして「この後は舞台『可もなく不可もない戦争』稽古へいってきまーす！」とつづった。この投稿に「今日も素敵でした」「いつも綺麗ですね」「稽古頑張ってくださいね」などのコメントが寄せられている。