米大リーグ（ＭＬＢ）のマリナーズや、プロ野球の近鉄（現オリックス）、楽天、巨人で投手として活躍した岩隈久志氏が、有名ミュージシャン夫妻との会食を明かした。２２日までに自身のインスタグラムを更新し、「先日ＴＭＮＥＴＷＯＲＫの木根尚登さんご夫妻と林家まる子ちゃんとご飯に行きました」と報告。３人組ユニット「ＴＭＮＥＴＷＯＲＫ」のメンバー・木根尚登とタレント・林家まる子と食事したという。岩隈の妻