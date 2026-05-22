ギタリスト馬谷勇（45）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。妻で歌手の中島美嘉（43）との2ショットを投稿し、反響を呼んでいる。馬谷は「Thank you Taiwan for the wonderful 2 nights Such a touching experience」と台湾公演についてつづり、ステージ上での中島とのツーショットをアップした。中島は自身の40歳の誕生日の23年2月19日に婚姻届を提出。馬谷はスタジオミュージシャンとして活躍し、2010年ごろから中島のツ