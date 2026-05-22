元宝塚歌劇団月組のトップで女優大地真央（70）が21日、インスタグラムを更新。映画のイベントで大階段を下りたことを投稿した。大地は、映画「免許返納！？」のプレミアイベントに出席したドレスの写真を投稿し「リムジンから降りてレッドカーペット…でした久しぶりの大階段それもドレス姿で、かなりの段数を下りました」と記した。プレミアイベントでは、舘ひろしをはじめ、出演者と監督が、レッドカーペットが敷かれた階段