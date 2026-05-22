元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が22日、コメンテーターを務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。ドジャースの大谷翔平投手（31）について熱く語った。大谷は20日（日本時間21日）のパドレス戦に「1番・投手兼DH」で出場し、メジャー史上初めて投手による「プレーボール弾」を放った。投げては5回3安打無失点で今季4勝目。規定投球回に1イニング足りないものの防御率を0.73に向上