元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が21日までにインスタグラムを更新。夫と孫とのスリーショットを公開した。北斗は「ある日の…孫とじーちゃんとばーちゃん」と書き出し、「ピースがどうしても指3本になっちゃうすーちゃん。8月にはちょうど3歳になるからいいか〜」とつづった。そして夫の佐々木健介、孫の寿々ちゃんとの笑顔あふれるスリーショットを公開した。この投稿に「素敵な写真ですね」「すごく幸せそう」「パ