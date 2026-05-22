元TBSでフリーアナウンサーの山本里菜（31）が22日までに自身のインスタグラムを更新。酵素浴ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「岐阜にある酵素浴がほんとーーーに気持ちよかった」とつづり始めた。「滝汗！！しっかり汗かいた後はお肌がツルツルもちもちになってたし、次の日の朝メイクのりがとても良かった。贅沢なお部屋で酵素浴の後ものんびりできるからリラックス効果がたまらないよ！！！」と酵素浴ショッ