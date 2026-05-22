レースクイーン（レースアンバサダー）でグラビアアイドルの新田妃奈（26）が21日、インスタグラムを更新。バスローブ姿を披露した。新田は「おつひな。今日は早くみんなに伝えたい撮影に行ってきました。告知するのが楽しみです」と明かし、「ケータリング豪華すぎて、、、このフィナンシェも編集部のだいすきなお姉様が並んで買ってきてくれたんです。いつもすごい」とつづり、谷間あらわなバスローブ姿でフィナンシェを食べる様