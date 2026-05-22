還暦を迎えるウルフルズのトータス松本が、記念公演『トータス松本 ライブ2026 Good Times』を開催することが決定した。【写真】豪華…！スペシャルライブ「ROOTS66 -NEW BEGINNING 60-」記者会見の模様『トータス松本 ライブ2026 Good Times』は、1966年12月生まれで、今年12月に還暦を迎えるトータス松本による記念公演。12月7日に大阪・フェスティバルホール、12月12日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催される。トータス松