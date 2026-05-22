「レースアンバサダーアワード2024」グランプリのレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの水瀬琴音（29）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。東京・上野の飲食店街での昼飲み姿を披露した。水瀬は「カメラ会した日上野動物園で動物を被写体にきのちゃんにカメラの設定の仕方とか教えてもらってその後昼飲みしたよ上野たのしかったー」とつづり、ジョッキを片手に笑顔の写真をアップした。この投稿にファンから