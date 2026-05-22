8人組グループ・B&ZAIの今野大輝と俳優の加藤史帆が出演する、CBCテレビドラマトリップ枠『その天才様は偽装彼女に執着する』（毎週木曜深0：58※CBCテレビローカルエリア）第6話（28日放送）の予告編＆あらすじ＆場面写真が公開された。【動画】揺れ動く三角関係に目が離せない…！『その天才様は偽装彼女に執着する』第6話予告同作品は、累計発行部数90万部（紙・電子書籍コミックス換算）を突破したコミックの実写