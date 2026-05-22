南海トラフ巨大地震などの国難級の災害時に自治体がけが人の救護などを計画通りに進められるか調べるため、内閣府が現地を視察しました。【映像】内閣府の職員らが津波避難タワーを視察する様子山内陽平レポ「海の目の前にできたこちらのレストランもある津波避難タワーを内閣府の職員らが視察しています」内閣府の担当者は21日、静岡県・伊豆市などとの会議で、過去の災害から試算した病院ごとに受け入れる必要があるけが人の