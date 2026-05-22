3月に解散した女性アイドルグループ「＃ババババンビ」の宇咲（23）が21日、インスタグラムを更新。ビキニショットを公開した。宇咲は「hystericglamour_tokyoモデルをさせていただきました」とつづり、美脚際立つ黒のビキニ姿や、カラフルなビキニのバックショットなどを公開した。この投稿に「可愛いかっこいい〜！」「めっちゃ似合ってる」「カッコ良く決まっていて、とっても可愛くて、素敵ですね」「最高すぎる」「素敵な水