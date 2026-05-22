ものまねタレントのりんごちゃん（年齢非公表）が22日までに自身のインスタグラムを更新し、元格闘家と人気モデルでタレント夫妻宅を訪問したと明かし、集合ショットを披露した。「ユウちゃん家」と書き出すと、自身と卜部弘嵩氏、高橋ユウと2人の息子との5ショットや高橋の手料理のショットをアップ。「ファミリーにも逢えてガールズトークもできてユウちゃん手料理神すぎてさいこうにガチ幸せすぎた日」とつづった。