競馬の祭典・日本ダービー（5月31日）に向けて、カンテレで24日に特番『麒麟川島のクイズdeダービー 競馬の祭典・2026日本ダービーを楽しもう！SP』（後4：30〜5：30※関西ローカル）の放送が決定した。【場面カット】日本ダービーさながら白熱… 蛍原徹・皆藤愛子・エースの争い麒麟・川島明と競馬好き芸能人たちが、今年の日本ダービーをクイズで盛り上げる。イクイノックスやエフフォーリアなど、視聴者が選んだ歴代ダー