福島県の磐越道で21人が死傷したバス事故を受け、文部科学省と国土交通省が会議を開き、学校の部活動など校外での移動時の安全確保について話し合いました。【映像】文部科学省と国土交通省の会議の様子文科省・塩見みづ枝総合教育政策局長「文科省・国土交通省が連携し学校関係者・バス事業者・レンタカー事業者等の視点も踏まえつつ、実効性のある安全対策を取りまとめることを目的としております」国交省・石原大物流・自動車