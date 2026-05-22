女優の土居志央梨（33）が21日までにインスタグラムを更新。大江戸海弥の元妻・澪役で出演中のTBS系ドラマ「時すでにおスシ!?」（火曜午後10時）のオフショットを公開した。土居は「『時すでにおスシ!?』撮影はあっというまだったのですが、濃い時間でした」と明かし、「虎に翼のときはあまりお芝居で絡みの無かった松山さんと元夫婦は感慨深かったです」とつづり、大江戸海弥役の松山ケンイチとの笑顔のオフショットを公開した。