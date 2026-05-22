記者会見する松本文科相＝22日午前、国会沖縄県名護市辺野古沖で船が転覆し、研修旅行に参加していた同志社国際高（京都）の女子生徒ら2人が死亡した事故で、文部科学省は、安全管理などが「著しく不適切だった」として同校を運営する学校法人同志社（同）を指導した。政治的活動を禁じる教育基本法にも反するとした。松本洋平文科相が22日の閣議後記者会見で公表した。文科省は、学校法人に聞き取り調査を実施するなどして学