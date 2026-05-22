今年3月に卒業した大学生の就職率は、98％でした。企業の人手不足を背景に高い水準が続いているとみられます。【映像】今春卒業した大学生の就職率は98％厚生労働省によりますと、全国112の大学や短期大学などを対象とした調査で、3月に卒業した大学生の就職率は4月1日時点で98%でした。女子の就職率は98.7%で過去最高となりました。短大などを含めた全体でも98%で、去年の同じ時期と比べて増減はありませんでした。厚労