お笑いコンビ・ニッポンの社長（辻皓平、ケツ）が21日、大阪市内のTOHOシネマズ梅田で行われた映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』日本最速“前夜祭”上映イベントに登場した。【写真】『スター・ウォーズ』コスプレイヤー集結ニッポンの社長・ケツは「ジャバ・ザ・ハットのコスプレ」ではない『スター・ウォーズ』シリーズ待望の最新作が、きょう22日に日米同時公開。その前夜、TOHOシネマズ梅田