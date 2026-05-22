女優の高岡早紀（53）が21日までに自身のインスタグラムを更新。私服を公開した。高岡は「今日も暑かったねー」とつづり、インナーに透け感のあるシャツを重ね、デニムを合わせたカジュアルな私服を公開した。変わらぬ美貌とスレンダーなスタイルは健在。この投稿にフォロワーからは「カジュアルもエレガントもお着物もなんでも似合う」「ずっと変わらずかわいいしスタイルいいし、なんて小顔なんでしょう！」「今年のベストジーニ