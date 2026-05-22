東京女子プロレスは21日、東京・渋谷区のAbemaTowersで「STANDALONE’26」（6月7日、東京・後楽園ホール）で行われるタイトルマッチの調印式を開催した。プリンセスタッグ王者組の白昼夢（渡辺未詩＆辰巳リカ）に、瑞希とのコンビで挑む高見汐珠が驚異の“脳内変換”ぶりを発揮した。高見はデビューして3年目を迎えたばかりの19歳で、同王座へは初挑戦となる。「瑞希さんとタッグトーナメントに出ることになり、最後（決勝