２０日に病気のため６７歳で死去した萩原清調教師の訃報を受け、コンビを組み０９年ダービーをロジユニヴァースで制した横山典と、ルヴァンスレーヴで１８年チャンピオンズＣなど地方合わせてＧ１級４勝を挙げたＭ・デムーロが思いを語った。横山典は「早くに亡くなって残念です。調子が悪いと聞いていたけど、桜花賞の時は栗東で仕事をしていたから…。一緒にダービーを勝てたのはいい思い出です」と静かに語った。また、Ｍ・