新しい学校のリーダーズのMIZYU（27）が22日までにインスタグラムを更新。幼なじみのシンガー・ソングライターでラッパーのちゃんみな（27）とのツーショットを公開した。新しい学校のリーダーズとちゃんみなは、現地時間16日にロサンゼルスで開催された音楽フェス「Zipangu Japanese Music Event」に出演。MIZYUは「WE REUNITED IN LOS ANGELES」と英文でちゃんみなとの再会を報告し、ピースサインで笑顔を見せたツーショット