国分西日本は5月13日、ホテルニューオータニ大阪で輸入洋酒展示試飲会を開催。昨年を上回る、得意先約280人が来場した。内訳は料飲店・ホテル4割、酒販店3割、量販店3割。今回はワインを中心に266アイテムを集めた。従来は原産国や品種別に展示していたが、今回は初めて価格順に商品を並べて紹介。商品一課マーケティング担当の小山幸宏グループ長は「例えばスーパーであれば、2000円までの商品を中心に集めたいとか、価格帯