中部地盤の食品卸・トーカン（名古屋市）は6月11日、名古屋市栄にスイーツの新ブランド「ゆえん」をオープンする。同社では19年から、農産物素材の魅力を引き出した甘味ブランド「東甘堂」を展開してきた。今回オープンする「ゆえん」は、素材と製法の両面にこだわり抜いた商品をラインアップ。国産農産物の魅力を名古屋から全国に発信する。「ゆえん」は、「果子（かし）を通じて、人と人、地域と食、さまざまな縁（えん）