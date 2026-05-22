モハメド・サラーの次のクラブはどこになるのか。その行き先に、トルコの名門クラブが浮上した。フェネルバフチェが、エジプト代表FWの獲得に乗り出している。英『caughtoffside』によると、フェネルバフチェはすでにサラー側と初期交渉を行っており、感触は「ポジティブ」だという。サラー本人も移籍に前向きな姿勢を見せているようだ。サラーには、サウジアラビアから年俸3000万ドル（約47億円）規模の巨額オファーも届いている