セリアのオイルスプレーは、油の出しすぎ問題を解決してくれるキッチン便利グッズ。100円とは思えないガラス製ボトルで、きめ細かいミストが少量でもムラなく広がり、カロリーや油の無駄をしっかりカットできます。また、スリムで省スペースなので、オイルの複数使い分けにも便利ですよ。詳しく見ていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：オイルスプレー 100mL価格：￥110（税込）サイズ（約）：16.5×直径4.2cm