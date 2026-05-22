タレントの出川哲朗が２２日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）に生出演した。番組では、出川が大ファンのプロ野球「ヤクルト」を特集。下馬評を覆す快進撃の秘密に迫った。東京音頭に乗ってユニホーム姿で登場した出川は「まさか私がモーニングショーに出るなんて。場違いにも甚だしい…めちゃめちゃ緊張しております」と笑わせると、金曜コメンテーターでタレントの長嶋一茂は「モーニング