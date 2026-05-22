国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は２１日、スイスのチューリッヒで「ＦＩＦＡＵ―１７Ｗ杯カタール２０２６」の公式抽選会を開催し、全１２グループ（各４チーム）の組み合わせが決定した。大会は１１月１９日に開幕し、１２月１３日の決勝戦まで、カタール・ドーハを舞台に行われる。２０２５年大会から導入された「４８チーム制」の拡大フォーマットが今大会も継続される。カタールは２０２９年まで５年連続でＵ―１７Ｗ杯