ミラノ・コルティナ五輪でスノーボード女子スロープスタイル金メダルの深田茉莉（１９）が２１日に自身のインスタグラムを更新。「このたび、紫綬褒章を受章しましたとても光栄で、身の引き締まる思いです」などと記し、令和８年初の勲章・褒章伝達式に出席した際の写真を投稿した。「このような素晴らしい賞をいただけたことに感謝しながら、これからも自分らしく頑張っていきます♪」と決意表明した深田は、当日は淡い色合