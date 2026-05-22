◇ナ・リーグブレーブス−マーリンズ（2026年5月21日マイアミ）ブレーブスのロナルド・アクーニャ外野手（28）が21日（日本時間22日）、敵地でのマーリンズ戦に「1番・右翼」で先発出場。左手親指を痛め、6回の守備から途中交代した。アクーニャは初回の第1打席で遊撃への内野安打を放つと、次打者・ハリスの先制2ランを呼び込んだ。第2打席こそ右飛に倒れたが、5回1死二、三塁の第3打席も中前に2点打を放ち、3打数2安打