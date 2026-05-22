３歳牝馬ランキング（前編）桜花賞を完勝し、一冠目を手にしたスターアニスphoto by Koichi Miura３歳牝馬クラシック第２弾となるＧ?オークス（東京・芝2400ｍ）が５月24日に行なわれる。第１弾のＧ?桜花賞（４月12日／阪神・芝1600ｍ）は、Ｇ?阪神ジュベナイルフィリーズ（以下、阪神JF。12月14日／阪神・芝1600ｍ）を制した２歳女王スターアニス（牝３歳／父ドレフォン）が阪神JFからの直行で優勝。一冠目を手にした。た