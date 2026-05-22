21日、トルコ・アンカラで記者団に話す共和人民党のオゼル党首（ロイター＝共同）【イスタンブール共同】トルコ首都アンカラの裁判所は21日、最大野党、共和人民党（CHP）のオゼル党首が選ばれた2023年11月の党大会を無効と判断し、オゼル氏の職務を暫定的に停止した上で前党首クルチダルオール氏を復職させる仮処分を出した。アナトリア通信が伝えた。野党は次期大統領選を見据えたエルドアン政権による政敵排除だと批判した。