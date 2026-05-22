元乃木坂46でタレントの和田まあや（28）が22日までに自身のインスタグラムを更新。乃木坂OG＆人気芸人大集合写真を投稿した。自身のインスタグラムで「梅ちゃんの卒業コンサートに東京ドームへ行ってきました」とつづり始めた。「余韻に浸って眠れないので...思い出写真を投稿したよ。たくさんの感謝と愛に溢れていて梅ちゃんらしいライブでした」と素敵なライブをレポートした。「最後に感想がありすぎて、喋りたいこと