各テレビ局で春ドラマが放送され、ベテランから若手まで多くのSTARTO ENTERTAINMENT（以下：STARTO社）所属のタレントたちが出演して活躍中です。そこで、All About ニュース編集部は2026年4月30日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社タレント出演の春ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。それでは、「春ドラマで演技が光っているSTARTO社タレント」ランキングの結果を見ていきましょう。【10位までの全ラン