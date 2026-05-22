50回目を迎えた5月18日の「国際博物館の日」に合わせ、バイトダンス（字節跳動）傘下のAIアシスタント「豆包（ドウバオ）」は博物館解説モードを開始した。展示鑑賞を楽しむ利用者に向け、専門的なAI解説体験を提供する。来館者は展示鑑賞中に豆包の博物館解説機能を利用し、展示物にカメラを向けるだけで自動認識が行われ、対象展示物に応じた専門的かつ個別化された解説を受けられる。中国新聞網が伝えた。豆包アプリの対話画面