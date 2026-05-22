NISMOブランドをオーストラリアで拡大2026年5月22日に日産の関連会社で、日産のワークスレーシングと直系特装車を手掛ける日産モータースポーツ＆カスタマイズ（以下、NMC）は、日産オセアニアとともに、オーストラリアにおけるNISMOブランドの拡大に向けた段階的な計画を発表しました。これにより、純正NISMOパーツ、アクセサリー、ヘリテージサポート、技術的専門性、顧客体験への現地での提供が強化されることになります