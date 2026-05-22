扱いやすいサイズに走りの質感を極めた新世代コンパクトSUVアウディ ジャパンは2026年5月19日、プレミアムコンパクトSUVおよびSUVクーペの新型「Q3」および「Q3スポーツバック」をフルモデルチェンジし、同日より発売しました。Q3シリーズは、プレミアムコンパクトセグメントにおいて10年以上にわたり全世界で累計200万台以上を販売してきたベストセラーモデルです。日本市場においては2020年以来、約6年ぶりのフルモデルチェ