ノルウェーサッカー協会は現地５月21日、北中米ワールドカップに臨むノルウェー代表メンバー26人を発表した。欧州予選を８戦全勝で首位通過し、28年ぶりのW杯出場を決めたノルウェー代表。ステーレ・ソルバッケン監督が率いるチームには、大黒柱のFWアーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）をはじめ、攻撃の中心を担うFWアレクサンデル・スルロット（アトレティコ・マドリー）やFWアントニオ・ヌサ（RBライプツィヒ