元NMB48でモデルの上西怜（24）が21日、自身のインスタグラムを更新。「乃木坂46梅澤美波さん卒業コンサートけいちゃんと一緒に行ってきました」と報告した。姉恵と一緒に東京ドームへ。白の長袖ニットトップスにオフホワイトのワンピースコーデでツーショットなどをアップした。「とってもとってもお綺麗で梅澤さんが話す言葉一つ一つに重みと想い、そして愛を感じました。一曲一曲の表現が本当に素敵で、『わぁぁ』と声が漏れ