厚生労働省は２２日午前、２０２５年度の毎月勤労統計調査（確報）を発表した。物価変動を反映した労働者１人当たりの実質賃金は前年度比０・５％減で、４年連続のマイナスだった。物価上昇に賃金の伸びが追いついていないためだ。名目賃金である現金給与総額は３５万７９７９円だった。前年度比２・５％増だが、消費者物価指数がそれを上回り同３・０％上昇した。名目賃金のうち、基本給や残業代など「きまって支給する給与」