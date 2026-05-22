BTSが、米3大ポップス音楽賞の1つ「アメリカン・ミュージック・アワード（American Music Awards＝AMA）」の舞台に立つ。20日にAMAは「BTSは、25日午後5時（現地時間）にMGMグランドガーデンアリーナで開催される授賞式に出席する。彼らが直接参加するのは、21年以降約5年ぶり」と発表した。5年ぶりに訪れる「AMA」で、2度目の大賞受賞に挑戦する。21年には韓国の歌手として初めて「今年のアーティスト（Artist of the Year）」を